В больнице нашли мужчину с перерезанным горлом

В Днепре в больнице №6 пациент покончил с собой.
58-летний мужчина перерезал горло ножом. Трагедия произошла 14 июля, сообщает "Днепр Оперативный".
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Отмечается, что мужчина лечился в отделении фтизиатрии, имел туберкулез легких.
Подробности происшествия выясняет полиция.
В Днепре 54-летний пациент с тяжелой формой коронавируса совершил попытку самоубийства. Он перерезал горло в больнице. Медикам удалось остановить кровотечение и спасти пациента.
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