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четверг, 15 июля 2021 13:44

В больнице нашли мужчину с перерезанным горлом

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В больнице нашли мужчину с перерезанным горлом
В Днепре в больнице №6 58-летний пациент перерезал себе горло. Фото: npu.gov.ua

В Днепре в больнице №6 пациент покончил с собой.

58-летний мужчина перерезал горло ножом. Трагедия произошла 14 июля, сообщает "Днепр Оперативный".

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Отмечается, что мужчина лечился в отделении фтизиатрии, имел туберкулез легких.

Подробности происшествия выясняет полиция.

В Днепре 54-летний пациент с тяжелой формой коронавируса совершил попытку самоубийства. Он перерезал горло в больнице. Медикам удалось остановить кровотечение и спасти пациента.

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15
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