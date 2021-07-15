В больнице нашли мужчину с перерезанным горлом

В Днепре в больнице №6 58-летний пациент перерезал себе горло. Фото: npu.gov.ua

В Днепре в больнице №6 пациент покончил с собой.

58-летний мужчина перерезал горло ножом. Трагедия произошла 14 июля, сообщает "Днепр Оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лечил осложнения от Covid-19: мужчина выпрыгнул из окна

Отмечается, что мужчина лечился в отделении фтизиатрии, имел туберкулез легких.

Подробности происшествия выясняет полиция.

В Днепре 54-летний пациент с тяжелой формой коронавируса совершил попытку самоубийства. Он перерезал горло в больнице. Медикам удалось остановить кровотечение и спасти пациента.