В банке нашли застреленным охранника

В Чернигове в помещении "Укрэксимбанка" обнаружили тело работника полиции охраны с огнестрельным ранением. Ему было 19 лет. Фото - cn.suspilne.media

В Чернигове в помещении "Укрэксимбанка" по адресу проспект Мира, 80 обнаружили тело работника полиции охраны с огнестрельным ранением. Ему было 19 лет.

Тело нашли около 8 утра, работник полиции охраны был в ночную смену. При себе имел табельный пистолет, сообщила пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун.

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"Предварительно есть основания полагать, что это самоубийство. На записях камер видно, что в помещение зашел только он, больше никто не заходил", - сказала Юлия Ковтун, передает UA: Чернигов.

Все обстоятельства выясняет полиция.

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