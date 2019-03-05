В банке нашли застреленным охранника

В Чернигове в помещении "Укрэксимбанка" по адресу проспект Мира, 80 обнаружили тело работника полиции охраны с огнестрельным ранением. Ему было 19 лет.
Тело нашли около 8 утра, работник полиции охраны был в ночную смену. При себе имел табельный пистолет, сообщила пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун.
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"Предварительно есть основания полагать, что это самоубийство. На записях камер видно, что в помещение зашел только он, больше никто не заходил", - сказала Юлия Ковтун, передает UA: Чернигов.
Все обстоятельства выясняет полиция.
В Киеве на ул. Флоренции, 9, произошла стрельба. Неизвестный в форме, похожей на полицейскую, убил мужчину в автомобиле Mercedes.
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