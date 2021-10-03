В Бангладеш при загадочных обстоятельствах умерли украинские моряки

На борту сухогруза AP ASTAREA при загадочных обстоятельствах погибли двое украинских моряков. Фото: fleetmon.com

На борту сухогруза AP ASTAREA, который находится в порту Читтагонгзи (Бангладеш), при загадочных обстоятельствах погибли двое украинских моряков.

Точная причина смерти мужчин станет известна после вскрытия, заявил управляющий компанией Shoreline Services, сообщает FleetMon.

Погибшие - слесарь 31-летний Константин Ермак и инженер 60-летний Геннадий Яценко.

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Отмечается, что Ермака нашли мертвым в собственной каюте. Тело обнаружил Яценко. После этого у него начались проблемы с дыханием. Его сняли с судна и отвезли на катере в больницу. Там констатировали смерть инженера.

Доктор медицинских наук Нурул Абсер, помощник портового санитарного врача, который посетил судно, заявил, что на теле Константина Ермака не обнаружено следов от травм.

Медики заявили, что ни у двух погибших моряков, ни у остальных членов экипажа не было симптомов Covid-19. Врачи подозревают, что у Геннадия Яценко мог случиться сердечный приступ.

В Сингапуре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 34-летний гражданин Украины. Мужчина был членом команды экипажа контейнеровоза CMA CGM SORBONNE, который прибыл в в страну. Погибший родом из Одессы.