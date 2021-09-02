В автомобиле произошел взрыв

Фото: Национальная полиция

На месте взрыва в автомобиле в Соборном районе Днепра работают полицейские.

Телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля. Больше пострадавших нет, сообщает Национальная полиция.

Сообщение о взрыве поступило в полицию 2 сентября, около 12:00. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья.

Водителя госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

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На месте происшествия по улице Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольной гранаты.

В Луцке в квартире взрывом убило 41-летнего мужчину. На месте обнаружили части гранаты Ф-1. Погибший был участником АТО. Взрыв произошел на кухне. С мужчиной в момент инцидента в помещении находились еще три человека. Их жизни ничего не угрожает, они не травмировались.