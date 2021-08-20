В аварии погибли четыре человека, двое - дети. Авто пылало

В Запорожской области произошла смертельная авария. Фото: "Слово і діло"

В Запорожской области на автодороге Харьков - Симферополь столкнулись две легковушки.

Погибли четыре человека, среди них двое детей до восьми лет, сообщает ГСЧС.

Авария произошла около 04:00 20 августа между селами Высокое и Радостное Михайловского района.

Еще двое пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивают как средней тяжести.

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После столкновения одна машина загорелась. На месте аварии работали 10 спасателей и три единицы техники.

Возле села Любомировка Баштанского района Николаевской области пьяный 22-летний водитель Mercedes вылетел с дороги и врезался в дерево. 31-летний пассажир погиб, еще двое травмированы. А водитель скрылся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.