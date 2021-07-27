В аэропорту задержали мошенника из Германии

В аэропорту задержали мошенника из базы Интерпола. Фото: /ua.news

В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданина Германии.

Иностранец следовал авиарейсом "Киев-Тбилиси". Он был в базе Интерпола. Выяснилось, что мужчину ищут правоохранительные органы Германии из-за мошенничества , сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

Задержанного передали взаимодействующим подразделениям. Его ожидает экстрадиция.

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В Киеве милиция задержала беглеца из зала Харьковского апелляционного суда - гражданина Турции 47-летнего Демирала Низаметтина. Мужчину разыскивали правоохранительные органы Германии по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.