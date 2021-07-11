Задержали иностранца-мошенника, который сбежал из зала суда

В Киеве милиция задержала мошенника Демирала Низаметтина. Накануне он бежал из зала Харьковского апелляционного суда. ФОТО: npu.gov.ua

В Киеве милиция задержала беглеца из зала Харьковского апелляционного суда - гражданина Турции 47-летнего Демирала Низаметтина. Сообщает пресс служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Мужчину разыскивали правоохранительные органы Германии по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

8 июля после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, Низаметтин выбежал из зала Харьковского апелляционного суда на улицу. Там его ждал автомобиль, на котором он скрылся.

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Правоохранители обнаружили мошенника в столице.

Работники полиции совместно со спецназовцами задержали иностранца на улице Дегтяревской в ​​Киеве.

Его должны доставить в Харьков и поместить в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью дальнейшей экстрадиции в Германию.

В Одессе из здания суда сбежал подозреваемый в краже. Мужчине удалось сбежать из-под конвоя. Он был в наручниках.