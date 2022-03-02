В аэропорту Николаева высадились российские десантники

Фото: Укрінформ

В аэропорту Николаева высадился российский вражеский десант.

Эту информацию подтвердил глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким.

В то же время в Снегуровском горсовете сообщили, что со стороны Херсона к городу снова идет колонна вражеской техники.

Снегуровка в 70 км от Николаева.

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"ВНИМАНИЕ!!! НАЗЕМНАЯ ТРЕВОГА!!! Со стороны Баратовки в город идет колонна вражеской техники! НЕМЕДЛЕННО ВСЕ В УКРЫТИЕ!!!", - обратились к горожанам.

В Николаевской области продолжаются бои с оккупантами возле Калиновки. Их там разбили. Часть ушла обратно в сторону Баштанки. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что 20 вертолётов с российским десантом летят в сторону Южно-Украинской АЭС.