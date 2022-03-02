В Николаевской области высадился российский десант — Ким

Виталий Ким объявил комендантский час. Фото: скрин с видео

В районе Баловна высадился десант из 4 вертолетов.

В Николаевской области объявляют комендантский час, сообщает глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

Также продолжаются бои у Калиновки. Их там разбили. Часть ушла обратно в сторону Баштанки.

В Николаеве врага пока нет.

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Также Ким объявил воздушную тревогу из-за полетевших со стороны Севастополя самолетов.

Антон Геращенко сообщил, что 20 вертолётов с российским десантом летят в сторону Южно-Украинской АЭС.

"Только что поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолетов оккупантов с десантниками. Возможно, будет атака на АЭС", - написал Геращенко.

Жители Николаевщины в ночь на 2 марта провели первую наступательную операцию на врага. И она завершилась хорошо.