Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации

Россия потеряла 6 тыс. погибших за шесть дней войны. Фото: president.gov.ua

За семь дней войны украинцы объединились больше, чем за 30 лет независимости.

Мы объединили Европу, страны ЕС, людей от Атлантики до пригорода Харькова, заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 2 марта.

"Желаю здоровья, единая страна! Я не случайно сказал. Начался седьмой день этой страшной войны. Войны, которую мы испытываем одинаково. За это время у нас единства больше, чем за 30 лет. Сначала нам было одинаково страшно. Потом все равно больно, а сейчас все одинаково. Кроме победы, кроме правды, кроме мира, кроме покоя, к которому мы хотим прийти, кроме жизней наших людей, за которых мы переживаем, кроме Украины. За это время мы по-настоящему стали единым целым. Мы многое простили друг другу. Мы полюбили друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга", - сказал Президент Украины.

Сегодня украинцы – символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле.

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За первые шесть дней войны России против Украины враг потерял более 6 тыс. человек погибшими.

"Русские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: шесть тысяч погибших россиян. Российские военные. Это без подсчета потерь врага за минувшую ночь", - отметил президент.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.