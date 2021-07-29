В 5-летнего мальчика в голове застрял нож

В Днепре 5-летнему мальчику в черепе застрял нож. Его спасают в областной детской больнице. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Днепре в 5-летнего мальчика в черепе застрял нож, который упал из шкафа. Несчастье произошло 28 июля.

Ребенка спасают в областной детской больнице, сообщает "Открытый".

Сразу после инцидента вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали и отправили на операцию, рассказал директор областной детской больницы Алексей Власов.

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"Его оперативно прооперировали - достали кусок металла. Состояние малыша стабильное. Его жизни уже ничего не угрожает ", - сказал Власов.

Информацию об этом инциденте подтвердили в полиции Днепропетровщины, пишет "Информатор". Открывали ли уголовное производство - неизвестно.

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