В 5-летнего мальчика в голове застрял нож

 
Ексклюзивы
1/5
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
55% украинцев не согласились с Путиным. Это победное большинство - социолог
Просмотров: 198
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 450
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 144
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 783
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 432
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2898
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 495
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 333
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 5058
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
4
3
7
4
6
Вся семья погибла на трассе: показали фото
Вся семья погибла на трассе: показали фото
На мосту Кличко устроили погром. Камера засекла вандала
На мосту Кличко устроили погром. Камера засекла вандала
&quot;Конфет и моющего&quot; на 4 млн грн: мужчина по почте сбывал наркотики за биткоины
"Конфет и моющего" на 4 млн грн: мужчина по почте сбывал наркотики за биткоины
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие
Пассажирский поезд врезался в грузовик: есть пострадавшие
Видео
Все видео
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
"Вы знаете, кто я?" - пьяная жена таможенника устроила "концерт" на дороге
"Вы знаете, кто я?" - пьяная жена таможенника устроила "концерт" на дороге
Затопило центр города и вокзал
Затопило центр города и вокзал
Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли
Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 783
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1566
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1728
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1269
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 477
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 81
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
четверг, 29 июля 2021 18:35

В 5-летнего мальчика в голове застрял нож

  Комментировать
В 5-летнего мальчика в голове застрял нож
В Днепре 5-летнему мальчику в черепе застрял нож. Его спасают в областной детской больнице. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Днепре в 5-летнего мальчика в черепе застрял нож, который упал из шкафа. Несчастье произошло 28 июля.

Ребенка спасают в областной детской больнице, сообщает "Открытый".

Сразу после инцидента вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали и отправили на операцию, рассказал директор областной детской больницы Алексей Власов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6-летнему мальчику пронзил шею металлический стул

"Его оперативно прооперировали - достали кусок металла. Состояние малыша стабильное. Его жизни уже ничего не угрожает ", - сказал Власов.

Информацию об этом инциденте подтвердили в полиции Днепропетровщины, пишет "Информатор". Открывали ли уголовное производство - неизвестно.

Суд столицы принял решение о 2-месячном аресте для женщины, которая ранила ножом 7-летнего сына. Возможность внесения залога не предусмотрена. Трагедия произошла в Деснянском районе Киева. 37-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла ребенку удар в грудь. Мальчика госпитализировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 5-летнего мальчика в голове застрял нож». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Подарил миру Мордор и фразу "Нельзя просто так взять и ..." - впервые опубликовали "Властелина колец"

Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа

Украина победила Швецию в историческом матче

Исследовали, как люди принимают важные решения

Взяли турецкую крепость

Паром перевернулся, и утонуло 140 человек

Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

Свадьба века: в стране объявили выходной

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Самое читаемое
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 9342
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 6660
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6237
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 5589
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
7
 Просмотров: 3771
Происшествия
Вся семья погибла на трассе: показали фото
Вся семья погибла на трассе: показали фото
4
 Просмотров: 513
На мосту Кличко устроили погром. Камера засекла вандала
На мосту Кличко устроили погром. Камера засекла вандала
3
 Просмотров: 720
"Конфет и моющего" на 4 млн грн: мужчина по почте сбывал наркотики за биткоины
"Конфет и моющего" на 4 млн грн: мужчина по почте сбывал наркотики за биткоины
7
 Просмотров: 342
Шесть дней поисков: бесследно исчез несовершеннолетний
Шесть дней поисков: бесследно исчез несовершеннолетний Просмотров: 729
Систематически издевался: мужчина до смерти избил мать
Систематически издевался: мужчина до смерти избил мать Просмотров: 225
Больше всего комментируют
22
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
9
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
4
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
3
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 132
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть