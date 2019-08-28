В 4-этажном доме взорвался газ: первые подробности с места трагедии

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В Дрогобыче Львовской области произошел взрыв в доме по ул. Грушевского, 101.

По состоянию на 7 утра известно об одном погибшем. В больницы были госпитализированы 7 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В 4-этажном 4-подъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения", - рассказали спасатели.

Спасатели продолжают разбирать завалы. К поискам людей привлекли кинологов с собаками.

В Фастове Киевской области произошел взрыв в подъезде №5 пятиэтажного дома по ул. Садовой, 10. Тогда погибли 2 человека - 22-летняя Снежана Демьяненко и Виталий Бабиченко, 33 года. Травмировался 31-летний мужчина. Его взрывной волной отбросило с пятого на третий этаж.