Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии

Фото: УСИ

12 декабря в областном бюро судебно-медицинской экспертизы в Одессе простились с 48-летней Натальей Третьяковой. Она погибла во время смертельного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Работала там заведующей отделением правового направления. Говорят, до последнего выводила студентов, но сама выйти из огня не смогла.

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Ее тело на пепелище удалось разыскать 7 декабря. Сильно обгорело, однако родные узнали женщину по украшениям.

Хоронили Наталью Третьякову в закрытом гробу. Проститься с погибшей пришли более ста человек - родные и близкие, преподаватели и студенты колледжа, а также неравнодушные горожане.

Спасатели закончили поисковую операцию на месте пожарища Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Под завалами нашли тела всех 14 человек, которые считались без вести пропавшими. Еще два человека скончались в больнице №1.