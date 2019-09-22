Ужасная смерть: мужчина попал в оборудование перерабатывающего станка

В Харькове на одном из частных предприятий погиб рабочий. Фото: 112

В Харькове на одном из частных предприятий погиб 59-летний рабочий.

Трагедия случилась в производственном цехе, где изготавливают компоненты для линолеума, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Работник фирмы во время замешивания пасты попал в оборудование перерабатывающего станка. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Киевской области трое сотрудников КП "Иванковское коммунальное управление водного хозяйства" (ИКУВГ) в селе Русаки погибли во время плановой работы по замене задвижки.