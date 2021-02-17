Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку

Владелица кафе заявила, что теперь будет искать работников со знанием государственного языка Фото: pixabay.com

В Днепре освободили сотрудницу кафе, которая не знала, что такое "тістечко" и говорила, что Днепр - "русский" город.

Владелица кафе заявила, что теперь будет искать работников со знанием государственного языка, пишет 49000.com.ua.

"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить по-русски. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать работу", - сказала хозяйка Coffein Анна Прудка.

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Сама же клиентка Анна Счасна-Гарус, которую бариста отказалась обслуживать в качестве примера привела Францию, язык которого пожелала изучить бариста.

"Представим себе эту ситуацию во Франции. Пришел француз в кафе, заказал безе, круассан, это нам знакомые названия, кош алиготе, что-то французское, а ему отвечают:" Иди гуляй, здесь - русский город!" Ну, например. Это дико было бы! Так почему в Днепре это звучит нормально?" - говорит Анна Счасна.

На момент общения бариста нарушила "Закон о языке". Он гарантирует каждому обслуживание на государственном языке. Участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, впрочем, первое обращение к клиенту должно быть украинским. За нарушение Закона впервые заведению сделают предупреждение, 2-й раз - придётся оплатить штраф от 5,1 до 6,8 тыс. грн.

Скандал произошел в кафе Coffein. Работница кафе отказалась обслуживать женщину украинском языке. Клиентка спросила у баристы: "Есть к кофе "тістечко"?" В ответ услышала: "Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр российский город был всегда". Посетительница обратилась по этому поводу к уполномоченному по защите государственного языка.