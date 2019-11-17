Увеличилось количество жертв от взрывов в Балаклее

Украинский военный скончался в больнице. Фото: lb.ua

Сегодня в больнице скончался еще один военный, получивший ранения от взрывов на военном складе в Балаклее.

"К большому сожалению, в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе. Руководство Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", - сообщило ведомство в Facebook .

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Жизни остальных военных, получивших ранения и находятся в больнице, ничего не угрожает.

Неподалеку от города Балаклея Харьковской области на складах взрываются боеприпасы. Происходят одиночные взрывы на территории арсенала. Разлет обломков 20-30 м, горит трава. Это произошло во время вывоза снарядов из арсенала.