На территории складов в Балаклее прогремели взрывы

Происходят одиночные взрывы на территории арсенала. Фото: UA:Харків

Неподалеку от города Балаклея Харьковской области на складах взрываются боеприпасы.

Происходят одиночные взрывы на территории арсенала. Разлет обломков 20-30 м, горит трава.

Это произошло во время вывоза снарядов из арсенала. По данным Минобороны, один из саперов ранен.

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"При проведении плановых работ по утилизации боеприпасов сдетонировал снаряд. Почему, пока неизвестно. В результате подрыва осколком повредили руки минеру. Его везут в Харьков", - сообщили в ведомстве.

По словам директора департамента науки и образования Ларисы Карповой, пока людей не эвакуируют ни из каких учреждений. Ситуацию контролируют.

23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар, повлекший детонацию боеприпасов. С Балаклее и близлежащих населенных пунктов эвакуировали 20 тыс. человек. В радиусе 40 км от горящих складов запретили полеты. В результате детонации боеприпасов погибла женщина, три человека пострадали. СБУ открыла производство по взрывах и пожаре по статье "диверсия". Тушение пожара завершили утром 26 марта. 7 августа во время разминирования 27-летний украинский военнослужащий получил ранения. По предварительным подсчетам, ущерб от взрывов и пожаров составил около 220 млн грн.