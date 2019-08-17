Увеличилось количество погибших в одесской гостинице "Токио Стар"

Число погибших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" возросло до 9 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.
"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", - говорится в сообщении.
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По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Полиция рассматривает три версии причин пожара в одесской гостинице "Токио Стар".
Ранее сообщалось о 8 погибших и 10 пострадавших.
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