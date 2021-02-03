 
Ексклюзивы
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 585
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 450
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 531
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 198
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 459
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1566
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4689
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 207
Фото
Все фото
3
3
4
4
9
В масштабном ДТП сошлись 6 авто: кадры столкновения
В масштабном ДТП сошлись 6 авто: кадры столкновения
В Киеве посреди улицы нашли гранату
В Киеве посреди улицы нашли гранату
Бывший налоговик с женой попались на афере с чужим домом
Бывший налоговик с женой попались на афере с чужим домом
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Поджог &quot;Эпицентра&quot;: новые кадры масштабного пожара
Поджог "Эпицентра": новые кадры масштабного пожара
Видео
Все видео
Уточнили информацию о состоянии охранника "Эпицентра", на которого напал поджигатель
Уточнили информацию о состоянии охранника "Эпицентра", на которого напал поджигатель
Что осталось от здания сгоревшего "Эпицентра"
Что осталось от здания сгоревшего "Эпицентра"
У водителя за рулем оборвался тромб: видео смертельного ДТП
У водителя за рулем оборвался тромб: видео смертельного ДТП
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"
Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"
Интервью
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Просмотров: 576
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 936
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3240
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 585
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 14:53

Уточнили информацию о состоянии охранника "Эпицентра", на которого напал поджигатель

  Комментировать
Уточнили информацию о состоянии охранника &quot;Эпицентра&quot;, на которого напал поджигатель
В Первомайске на Николаевщине 37-летний местный житель поджег "Эпицентр". Фото: facebook.com/people/Сергей-Шайхет

Охранник, который пострадал во время пожара в "Эпицентре", получил тяжелую травму головы. У него разрубленная лобная кость.

После операции пострадавший пришел в себя. Об этом рассказал хирург Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Василий Поврозник.

"Больной был доставлен бригадой скорой помощи с места нападения, с рубленой раной головы. Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп. Больной сейчас уже стабилен, в сознании, уже общается", - говорит хирург, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что осталось от здания сгоревшего "Эпицентра"

Расходы на лечение и реабилитацию мужчине компенсирует компания. А второго пострадавшего охранника уже отпустили домой.

На месте пожара уже начинают разбирать поврежденные конструкции. Утром там оставалось один источник задымления. Спасатели заверили, что это испарения воды.

Торговый центр под охраной, туда никого не пускают. Спасатели до сих пор дежурят внутри, чтобы не загорелось снова.

Пожар в "Эпицентре" произошел днем ​​2 февраля. Туда пришел местный 37-летний житель с топором и ножом, разлил легковоспламеняющиеся вещества и поджег линолеум. Его пытались остановить 2 охранника, оба получили от поджигателя топором. Задержали злоумышленника недалеко от магазина. Говорит, поджигал сознательно, имея личную неприязнь к владельцу сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уточнили информацию о состоянии охранника "Эпицентра", на которого напал поджигатель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Националисты избрали нового руководителя

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9756
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 7659
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 6768
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 Просмотров: 6553
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5319
Происшествия
11-летний буллер держит в напряжении пол школы
11-летний буллер держит в напряжении пол школы Просмотров: 180
Секс-скандал в школе: учительницу биологии застукали в объятиях старшеклассника
Секс-скандал в школе: учительницу биологии застукали в объятиях старшеклассника Просмотров: 774
В доме нашли зарубленных мужчин
В доме нашли зарубленных мужчин Просмотров: 585
В масштабном ДТП сошлись 6 авто: кадры столкновения
В масштабном ДТП сошлись 6 авто: кадры столкновения
3
 Просмотров: 261
В Киеве посреди улицы нашли гранату
В Киеве посреди улицы нашли гранату
3
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
23
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
2
"Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер
Голосов: 256
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть