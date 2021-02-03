Уточнили информацию о состоянии охранника "Эпицентра", на которого напал поджигатель

В Первомайске на Николаевщине 37-летний местный житель поджег "Эпицентр". Фото: facebook.com/people/Сергей-Шайхет

Охранник, который пострадал во время пожара в "Эпицентре", получил тяжелую травму головы. У него разрубленная лобная кость.

После операции пострадавший пришел в себя. Об этом рассказал хирург Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Василий Поврозник.

"Больной был доставлен бригадой скорой помощи с места нападения, с рубленой раной головы. Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп. Больной сейчас уже стабилен, в сознании, уже общается", - говорит хирург, передает ТСН.

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Расходы на лечение и реабилитацию мужчине компенсирует компания. А второго пострадавшего охранника уже отпустили домой.

На месте пожара уже начинают разбирать поврежденные конструкции. Утром там оставалось один источник задымления. Спасатели заверили, что это испарения воды.

Торговый центр под охраной, туда никого не пускают. Спасатели до сих пор дежурят внутри, чтобы не загорелось снова.

Пожар в "Эпицентре" произошел днем ​​2 февраля. Туда пришел местный 37-летний житель с топором и ножом, разлил легковоспламеняющиеся вещества и поджег линолеум. Его пытались остановить 2 охранника, оба получили от поджигателя топором. Задержали злоумышленника недалеко от магазина. Говорит, поджигал сознательно, имея личную неприязнь к владельцу сети.