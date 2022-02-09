Устал: днепровский стрелок рассказал, что предшествовало трагедии

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: facebook.com/moden.ua

Солдат-срочник 20-летний Артем Рябчук, расстрелявший девять военных и гражданскую женщину на Южмаше в Днепре, рассказал, что предшествовало трагедии.

Устал терпеть несправедливость, рассказал на видео, оказавшемся в распоряжении ТСН.

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"У меня ужасное было состояние и настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел. И устал", - рассказал солдат.

От кого именно приходилось терпеть - не уточнил.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката. Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.