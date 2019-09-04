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среда, 04 сентября 2019 12:33

Ушли из дома и не вернулись: полиция ищет троих сестер

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Полиция разыскивает сестер Владлену, Софию, Александру Пташниковых. 2 сентября 2019-го они ушли из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.

Приметы Владлены: на вид 16-17 лет, рост 155-165 см, волосы темные длинные, глаза карие, худощавого телосложения.

Была одета в темную футболку с надписью синего цвета Marengo, розовые шорты, босоножки серого цвета.

Автор: npu.gov.ua
  Владлена Пташникова 2002 года рождения пропала 2 сентября
Владлена Пташникова 2002 года рождения пропала 2 сентября

Приметы Софии: на вид 12-15 лет, рост 165 см, волосы темные длинные, худощавого телосложения, глаза карие.

Одета в темно-синие шорты, темно-синюю футболку и темно-синие кроссовки.

Автор: npu.gov.ua
  София Пташникова 2005 года рождения пропала с сестрами
София Пташникова 2005 года рождения пропала с сестрами

Приметы Александры: на вид 12-15 лет, рост 165 см, длинные темные волосы, глаза карие, худощавого телосложения.

Была одета: темно-синие шорты, темно-синяя футболка и темно-синие кроссовки.

Автор: npu.gov.ua
  Александра Пташникова 2006 года рождения ушла из дома и не вернулась
Александра Пташникова 2006 года рождения ушла из дома и не вернулась

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Правоохранители просят сообщит любую информацию о местонахождении девушек в Суворовский отдел полиции Одессы или по телефонам: (048) 779-42-88; 779-49-70 или на спец линию "102".

В Одесской области разыскивают 15-летнюю Марину Чебан. Девушка днем ​​19 августа вышла из детского лагеря в поселке Сергеевка и не вернулась.

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Дата
04
сентября

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