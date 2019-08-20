15-летняя девушка исчезла возле детского лагеря

15-летняя Марина Чебан исчезла из детского лагеря в Сергеевке Одесской области. Фото - od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 15-летнюю Марину Чебан.

Девушка днем ​​19 августа вышла из детского лагеря в поселке Сергеевка и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения.

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Была одета: черная футболка, синие джинсы, синие кроссовки с оранжевыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить по телефону (04849) 2 83 61 или по спецлинии "102".

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