15-летняя девушка исчезла возле детского лагеря

В Одесской области разыскивают 15-летнюю Марину Чебан.
Девушка днем 19 августа вышла из детского лагеря в поселке Сергеевка и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маленький мальчик два дня бродил по лесу
Была одета: черная футболка, синие джинсы, синие кроссовки с оранжевыми полосками.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить по телефону (04849) 2 83 61 или по спецлинии "102".
В Киевской области разыскивают двух женщин, пропавших по дороге в Киев. Это 31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач. Женщина 17 августа около 8 вечера выехали в направлении столицы, и уже через полчаса перестали выходить на связь.
Комментарии