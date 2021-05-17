"Управление как?" - "Никак" - обнародовали записи последних разговоров экипажа Ан26Ш

Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский. Фото: Сергей Старостенко

Государственное бюро расследований обнародовало записи "черных ящиков" самолета Ан-26Ш, который 25 сентября прошлого года разбился под Чугуевом Харьковской области. Тогда погибли 26 курсантов и военных Харьковского университета воздушных сил.

Из разговоров экипажа понятно, что поломка была обнаружена уже в воздухе. И справиться с ней самостоятельно летчики не смогли.

25 сентября 2020, 20:44

Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавляю!"

Командир экипажа: "флюг, бл ** ь!"

Бортовой техник: "флюг левый. В флюгер ... Управление как?"

Командир экипажа: "Никак !!!"

Это были последние слова в эфире. Далее произошла катастрофа. По словам руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Александра Рувина, количество людей в самолете значительно превышало допустимую норму. И это не единственное нарушение, подтверждающие последние переговоры в пилотской кабине. Дело в том, что один штурвал был в руках командира экипажа 30-летнего Богдана Кишени. Другим управляли два курсанта - по очереди, с позывными 97 и 99, сообщает ТСН.

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Курсант-летчик за штурвалом может сидеть, но в таком случае людей на борту быть не должно. Потому что это - как учиться водить автобус сразу с пассажирами. По всем нормам безопасности полный борт людей должны пилотировать два опытных летчика.

Курсант "97": "97, конвейер 600..."

Курсант "99": "99, взлет 600".

Руководитель полетов: "99, слетайте, 600...".

Это, по мнению следствия, был роковой момент. Руководитель полетов Александр Жук дал добро на взлет борту для выполнения упражнения "конвейер".

"Конвейер" - это намотки кругов самолетом без остановки. Взлет, круг, заход на посадку, прикосновение к земле около 20 с и снова взлет. Однако по таблице полетов в тот день группа должна была осуществлять совсем другое упражнение - "заруливание". Оно предусматривает взлет, круг, посадку, полную остановку и заруливание в бокс. Там самолет осматривают техники, а группы курсантов сменяют друг друга.

Причина отклонения от плана в том, что в 2018 году командующий ВВС Сергей Дроздов подписал временный курс для летчиков, что позволяет взлет конвейером на самолетах Ан.

Вместе с тем эксперты установили, что полеты конвейером на Ан не предусмотрены руководством по летной эксплуатации. То есть, в инструкциях ни слова о том, можно ли было это делать. Ан-26 заходил на посадку после пятого круга, впереди по плану было еще три. Посадил самолет курсант с позывным "97".

Курсант "97": "97, конвейер 600 ..."

А через несколько секунд разрешение на взлет попросил уже "99". Не исключено, что ребята менялись местом за штурвалом прямо на ходу.

"Курсант-летчик - они менял друг друга прямо в полете, когда они взлетали с движения самолета - пробега по полосе и разбега. В этот момент бортовой техник должен оставить свое место", - пояснил следователь ГБР Иван Пузыревский.

Пробег самолета по земле во время "конвейера" - около 20 с. Скорость - до 200 км/ч. Время на принятие решения - 1-2 с. И эти секунды командир экипажа упустил.

Командир экипажа: "Разрешили 99".

Бортовой техник: "Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял".

Штурман: "200 решения".

Курсант "99": "Взлетаем".

Командир экипажа: "Что ты говоришь, Олег?"

Бортовой техник: "Левый не загружается".

Штурман: "Самолет в воздухе".

Это "командир, я не понял" борттехник произнес еще на земле, но на него никто не отреагировал. Ан поднялся вверх и только в этот момент командир экипажа наконец спросил, что случилось. А случилась поломка - в левом двигателе отказала система ПРТ-24. Левый двигатель не запускался на всю мощность. Это означало, что правый работает на 100%, а левый - на 40%. Борт начал терять скорость и его потянуло влево. О неисправности экипаж доложил руководителю полетов - на землю. До падения оставалось 8 мин.

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Командир экипажа: "Что руководителю докладывать, нет?"

Бортовой техник: "Скажи падения ИКМу".

Командир экипажа: "99, падение ИКМу".

Руководитель полетов: "99, принято".

НА седьмой минуте руководитель полетов скажет только одну фразу: "Посадку разрешаю".

Курсант "99": "99, после дальнего, шасси механизация выпущена к посадке готов".

Руководитель полетов: "99, посадку разрешил".

"Их действиями никто не управлял. Командир судна Воздушных сил не имел права летать в темное время", - пояснил руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Александр Рувин.

Руководитель полетов Александр Жук, который сейчас находится под следствием, пояснил, что доклады экипажа были нечеткими. К тому же, самолет вполне может сесть на одном двигателе. Но руководитель полетов нужен именно для того, чтобы в момент кризиса стать дополнительной опорой экипажа. Они действовали сами, и с посадкой на одном двигателе не справились.

Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский. Следствие восстановило полную картину и установило причины авиакатастрофы. Основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом. Об этом 13 мая рассказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок. Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, была обнаружена во время захода на последний взлет. Так как происходил конвейер, поломка не смогла обнаружена экипажем своевременно. Самолет с этой поломкой взлетел, но руководители полетов не предоставили практической помощи экипажу для безопасной посадки.