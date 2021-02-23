Умерла женщина, которую сбили на "островке безопасности" на просп. Науки

В начале ноября прошлого года, на "островок безопасности", где находились четыре человека, на скорости влетело авто Фото: novyny.24tv.ua

В больнице Харькова умерла женщина, пострадавшая в ДТП на просп. Науки. В начале ноября прошлого года на "островок безопасности", где находились 4 человека, на скорости влетело авто.

О смерти женщины сообщил депутат Харьковского горсовете Игорь Черняк.

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"В это воскресенье в больнице скончалась Татьяна - женщина, пострадавшая в ДТП на проспекте Науки в начале ноября прошлого года. К сожалению, не глядя на все усилия, медикам не удалось ее спасти", - написал Черняк.

Депутат добавил, что для виновника смертельной аварии будут требовать максимально возможное наказание.

Авария произошла 7 ноября 2020 года на просп. Науки в Харькове. 22-летний иностранец на автомобиле Volkswagen Passat на большой скорости наехал на островок безопасности, где стояли 4 человека. Водитель травмировал 10-летнего Артема Колесника и его 48-летнего отца. Больше всего пострадала 60-летняя Татьяна Весела - женщина получила тяжелую травму головы и все время находилась в коме. 9 ноября иностранца взяли под стражу с правом залога в 10,5 млн грн.