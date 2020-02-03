Печерский районный суд Киева оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото - unn.com.ua

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию Кузьменко оставили под стражей. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева 3 февраля.

Так, суд отказал адвокатам Кузьменко в ходатайстве об изменении меры пресечения. Они просили о смягчении меры пресечения - выбрать не связанную с арестом.

Сама Кузьменко заявила, что никакого отношения к Шеремету не имела. По ее словам, она волонтер, а он журналист, поэтому они никак не пересекались и она не была знакома с ним. Она отмечает, что узнала об убийстве Шеремета со СМИ. Кроме того, она не имеет ультраправых взглядов, но дружит с разными людьми, а ее разговоры с друзьями советует не воспринимать всерьез.

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Прокуратура считает, что Кузьменко может скрываться от следствия, уничтожить или исказить важные доказательства, потому ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде ареста. Прокурор отмечал, что Кузьменко и еще один подозреваемый по делу доброволец и музыкант Андрей Антоненко хорошо знакомы. По его словам, до убийства Шеремета они разговаривали по телефону 14 раз.

В декабре прошлого года полицейские назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и музыкант Андрей Антоненко, супруги-добровольцы АТО Инна и Владислав Грищенко и Юлия Кузьменко. Последнюю называют непосредственной исполнительницей преступления. Якобы именно она привела в действие взрывчатку и подорвала авто журналиста Шеремета в июле 2016 года.