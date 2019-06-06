Украинскую авиакомпанию лишили права полетов

В компании Yanair обнаружили критические недостатки. Фото: Airlines Inform

Права на перелеты временно лишили авиакомпанию Yanair.

Это произошло из за ненадлежащего уровеня безопасности, сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - говорится в сообщении.

Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании с 7 июня.

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"Согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности", - добавили в Госавиаслужбе.

Украинская авиакомпания Join up задерживает 11 рейсов. Изменения в расписании рейсов произошли преимущественно по техническим причинам.