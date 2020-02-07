Украинского консула в Молдове обвинили в изнасиловании

Сторожука обвинили в изнасиловании. Фото: nabludatel.od.ua

Консула Украины в Молдове обвинили в изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы.

Сейчас чиновника отстранили от исполнения обязанностей, сообщил молдавский портал СП.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, отметило, что проводятся следственные действия относительно заявления о консула. Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство.

Пока идет расследование, Молдова попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию страны.

По данным издания Deschide, обвинения касается консула Александра Сторожука.

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Пологовский райсуд Запорожской области подтвердил судимость нардепа из "Слуги народа" Романа Иванисова за групповое изнасилование.