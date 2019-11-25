Суд официально подтвердил судимость нардепа Иванисова за изнасилование

В суде подтвердили судимость нардепа Иванисова. Фото: zaxid.net

Пологовский райсуд Запорожской области подтвердил судимость нардепа из "Слуги народа" Романа Иванисов за групповое изнасилование.

Как отмечается, суд рассматривал дело по обвинению Романа Иванисова в преступлениях предусмотренных частью 3 статьи 117 (Уголовного кодекса 1960 года) (изнасилование группой лиц) и часть 2 статьи 118 (удовлетворение половой страсти неестественным способом). Официальное подтверждение от суда получило издание "Четвертая власть".

"Приговором Пологовского районного суда Запорожской области от 21-го марта 1996 Роман Иванисов признан виновным в законченном преступлении - групповом удовлетворении страсти неестественным способом (фактически оральном изнасиловании) и в покушении на изнасилование (вагинальное)", - говорится в ответе суда.

Иванисова наказали лишением свободы на 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание будущий нардеп должен был в исправительно-трудовой колонии общего режима. Однако участники процесса подали кассационные жалобы, и приговор Пологовского райсуда пересмотрел Запорожский областной суд. Этот же суд 17-го апреля 1996 постановил изменить приговор суда первой инстанции: срок Иванисову уменьшили до 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима.

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29 ноября 1996 указом президента "О помиловании" Иванисову изменили "неотбытая часть меры наказания" на условную с испытательным сроком два года.

СМИ распространили информацию, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден к лишению свободы за изнасилование. Сам нардеп опроверг обвинения. В "Слуге народа" начали проверять информацию, и временно приостановили членство Иванисова во фракции.