Украинский офицер собирал секретные данные для спецслужб РФ

Офицер Западного региона собирал секретную информацию о ракетных арсеналах для спецслужб РФ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила возможность передачи спецслужбам Российской Федерации данных о ракетных арсеналах.

Секретные материалы собирал командир одной из воинских частей Западного региона, сообщили в пресс-центре СБУ.

При обысках у него изъяли ноутбук и флешку, на которых хранил материалы государственной тайны.

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"Среди выявленных сведений - закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов ВСУ, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов, а также об укомплектованности подразделений личным составом и техникой", - говорится в сообщении.

Следователи проверяют причастность злоумышленника к разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны.

Решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Донецкой области бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ Российской Федерации. И передавал информацию об украинских правоохранителях кураторам из России. В его обязанности входили, в частности, сбор и последующая передача представителям ФСБ детальной информации о сотрудниках СБУ, несущих службу в Мариуполе.