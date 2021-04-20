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среда, 21 апреля 2021 00:15

Украинских туристов во Франции заставляли просить убежище из-за войны в Донбассе

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Украинских туристов во Франции заставляли просить убежище из-за войны в Донбассе
Задержали украино-французскую банду. Фото: Укринформ

В Одессе задержали злоумышленников, которые вывозили людей во Францию, заставляли их получать статус беженцев, а выплаты забирали себе. Восемь участников банды задержали в Украине, девять - во Франции.

Над масштабной спецоперацией работали украинские и французские полицейские, говорится в сюжете ТСН.

Злоумышленники искали украинцев с материальными проблемами и предлагали им экскурсию в Европу.

В городе Мелен у туристов забирали документы и заставляли просить убежище из-за войны на востоке Украины. Затем их отправляли домой, а карточки, на которые поступали деньги, забирали себе.

Только за одного человека злоумышленники получали тысячу евро.

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В Николаевской области брали штурмом банду наркодельцов. В состав преступной группы входили 6 человек в возрасте от 31 до 52 лет.
Ежемесячно дельцы зарабатывали около полумиллиона гривен. Когда спецназовцы накрыли наркопритон, женщины пытались избавиться от метадона, смыть его в унитаз. Когда наркодельцов выводили из домов, то соседи аплодировали.

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