Украинских туристов во Франции заставляли просить убежище из-за войны в Донбассе

Задержали украино-французскую банду. Фото: Укринформ

В Одессе задержали злоумышленников, которые вывозили людей во Францию, заставляли их получать статус беженцев, а выплаты забирали себе. Восемь участников банды задержали в Украине, девять - во Франции.

Над масштабной спецоперацией работали украинские и французские полицейские, говорится в сюжете ТСН.

Злоумышленники искали украинцев с материальными проблемами и предлагали им экскурсию в Европу.

В городе Мелен у туристов забирали документы и заставляли просить убежище из-за войны на востоке Украины. Затем их отправляли домой, а карточки, на которые поступали деньги, забирали себе.

Только за одного человека злоумышленники получали тысячу евро.

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В Николаевской области брали штурмом банду наркодельцов. В состав преступной группы входили 6 человек в возрасте от 31 до 52 лет.

Ежемесячно дельцы зарабатывали около полумиллиона гривен. Когда спецназовцы накрыли наркопритон, женщины пытались избавиться от метадона, смыть его в унитаз. Когда наркодельцов выводили из домов, то соседи аплодировали.