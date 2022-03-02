Украинские воины освободили половину Горловки

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили от российских оккупантов половину города Горловка.
Об этом сообщил вечером депутат Киевского городского совета, ветеран российско-украинской войны Александр Богребиский.
"95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города!
Горжусь своей бригадой!", – написал ветеран.
Город Горловка в Донецкой области россияне оккупировали в 2014 году.
Во вторник российские войска обстреляли базу 95-й ОГШБр в Житомире.
1 марта на Донецком направлении украинские воины взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Также сегодня воины полка "Азов" достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса. Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", сообщил штаб ООС.
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