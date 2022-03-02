Украинские воины освободили половину Горловки

Борьба украинцев с российским агрессором продолжается. Фото: Ukr.Media

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили от российских оккупантов половину города Горловка.

Об этом сообщил вечером депутат Киевского городского совета, ветеран российско-украинской войны Александр Богребиский.

"95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города!

Горжусь своей бригадой!", – написал ветеран.

Город Горловка в Донецкой области россияне оккупировали в 2014 году.

Во вторник российские войска обстреляли базу 95-й ОГШБр в Житомире.

1 марта на Донецком направлении украинские воины взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Также сегодня воины полка "Азов" достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса. Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", сообщил штаб ООС.