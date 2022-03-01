Россияне отправляют вперед слесарей и учителей из Донбасса – как пушечное мясо

Мобилизированных оккупантом жителей ОРДЛО задержали сегодня.

1 марта на Донецком направлении украинские воины взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники.

Всех их российские оккупанты насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самые горячие три направления" - Арестович сказал, где идут самые трудные бои с оккупантами

Также сегодня воины полка "Азов" достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса.

Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200".

Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии. Офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.