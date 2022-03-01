Россияне отправляют вперед слесарей и учителей из Донбасса – как пушечное мясо

1 марта на Донецком направлении украинские воины взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники.
Всех их российские оккупанты насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо.
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Также сегодня воины полка "Азов" достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса.
Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200".
Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии. Офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.
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