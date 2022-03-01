Раненых сами убивают - пленник россиянин пожаловался СБУ

Полонений російський окупант розповівів про звірства у своїй армії. Фото: t.me/kyivoperativ

Пленный русский оккупант рассказал о зверствах в своей армии.

Офицеры убивают своих раненых солдат, бросают погибших на поле боя, не извещают родных. Видео допроса обнародовала Служба безопасности Украины.

"Нас отправили насмерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", - сказал пленный.

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Ему повезло больше, чем другим - он попал в плен в Украину. Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.

Солдат боится и за судьбу родных. Потому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб.

В Овруче Житомирской области в плен попал наемник ППК "Вагнер", воевавший в Сирии в поддержку режима Башара Асада.

Там за убийство людей он получал $60 в сутки.