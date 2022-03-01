В Житомире обстреляли базу украинских десантников и жилой дом

Удар был рядом от жилмассива.

Российские войска обстреляли базу 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомире.

Удар был рядом от жилмассива.

"После удара крылатой ракетой "Калибр" по базе 95 Бригады в Житомире горят жилые дома.

Спасатели спасают тех, кого можно спасти", - сообщил советник министра внутенних дел Антон Геращенко.

Несколько авиационных бомб попали в жилой дом рядом со второй больницей, рассказал председатель Житомирского горисполкома Сергей Сухомлин.

"Дом полностью разрушен. В больнице выбило все окна, двери. Количество пострадавших уточняем", - сказал Сухомлин.

1 марта вечером российский враг нанес бомбовые удары по Киеву. Также вечером россияне обстреляли Харьков из истребителей.