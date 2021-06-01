Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Месяц назад, 2 мая, в горах близ турецкой Анталии исчезла туристка из Одессы 42-летняя Яна Кривошея. На отдых прилетела накануне. Из аэропорта на авто добралась в кемпинг Josito. Спрашивала о маршрутах на гору Геик Сивриси. Там ее видели живой в последний раз.

Фото: facebook.com/slava.krivosheya

На вершину Яна шла сама. Оттуда матери послала фото и поздравления с Пасхой. И перестала выходить на связь, рассказал Gazeta.ua ее брат Вячеслав Кривошея.

"В кемпинге Яне не советовали самой идти на вершину. Но она специально поехала сама. Любила альпинизм и горы. Хотела отдохнуть от людей. 3-4 мая ее телефон еще был включен, но им не пользовались. Потом сел аккумулятор. 10 числа мы ждали сестру дома, но она не вернулась. Сразу сообщили украинскому послу в Турции и в стране началась поисковая операция", - рассказал Вячеслав.

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Полиция рассматривала различные версии, в том числе похищения. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров из Турции и Украины. Поднимали дроны и военный самолет. С помощью мощной оптики последнего и нашли тело.

"Благодарен всем, кто откликнулся. Уверен, что Яна тоже благодарна всем за это огромный труд, и за то, что ее все-таки нашли. Тело было в ущелье, которое не было видно спасателям. И дроны не могли туда пролететь. Предполагаем, что Яна сбилась с маршрута на спуске с вершины. И вышла на ошибочное ребро. И или покатилась на сыпучку к обрыву, или подошла слишком близко к краю, чтобы посмотреть, и упала. Скорее всего смерть была мгновенной. Потому что стена, с которой она сорвалась, примерно 100-150 м. Это очень большое горе для нашей семьи, но очень важно, что мы ее нашли. Потому что когда человек пропал без вести - это намного труднее", - добавил Вячеслав.

Полную картину гибели Яны устанавливают турецкие полицейские. Планируется, что уже 3 июня тело женщины привезут домой.

Яна Кривошея была опытной альпинисткой с более чем 20-летним стажем и подготовленной скалолазкой. Гора, на которую поднималась, была для нее простой. У нее остались мать и взрослый сын.