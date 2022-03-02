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среда, 02 марта 2022 21:30

Спецтема: Война России против Украины

Украинская ПВО сбила ракету российских нацистов - обломки упали у вокзала в Киеве

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Украинская ПВО сбила ракету российских нацистов - обломки упали у вокзала в Киеве

Обломки снаряда российских окупантов упали на Южном железнодорожном вокзале в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Упало вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется, сообщила Укрзалізниця.

Движение поездов продолжается.

"Ублюдки хотят заморозить Киев! Ударом ракеты в районе ЖД вокзала разорвало крупную теплотрассу. Часть Киева может остаться без тепла", - пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

На вокзале была звуковая волна, треснули окна, пишет "Суспільне".

"Здесь всюду сидели люди", - рассказала журналистка.

Враг стрелял ракетами по Минобороны и Командованию сухопутных войск, сообщила "Українська правда".

Первая ракета россиян была выпущена в Министерство обороны, но ее сбила система ПВО. Обломки упали возле Южного железнодорожного вокзала. Рядом с отелем Ibis.

Кроме того, удару подверглось командование Сухопутных войск на Лукьяновке.

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"Наш шеф-редактор курил на балконе, когда над его домом перехватили российскую ракету около 8 минут назад, один из снарядов этого удара по мирным жителям взорвался возле Южного вокзала

Киевляне наверняка слышали этот мощный взрыв. Как следствие, шефред на время утратил слух, но он продолжает писать.

У нас есть, кому писать правду, путин, сколько б у тебя не было ракет и снарядов. Ты идёшь на х*й.

И, главное, слава украинским ПВО!!!", - сообщает УНІАН.

1 марта российские оккупационные войска выстрелили по Киевской телебашне.

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