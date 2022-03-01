Российские нацисты ударили по Киевской телебашне и Бабьем Яру

Российские оккупационные войска выстрелили по Киевской телевышке.

Автор: Суспільне

"Только что путинские нацисты нанесли удар по Киевской телевышке. Мрази!", - сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Взрывы прогремели в районе Борщаговки и Дорогожичей.

"Попадание в аппаратную вещателя на телебашне. Какое-то время, каналы не будут работать.

В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - сообщает Министерство внутренних дел.

Видео со вторым взрывом возле Киевской телебашни.

"Атака россиян на наше информационное пространство стала силовой.

ВНИМАНИЕ!

Если вы не видите сигнал – смотрите телевизионный марафон на ютубе и платформах.

В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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В тоже время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракета россиян при обстреле телевышки попала на территорию мемориального комплекса Бабий Яр.

"Просто сейчас президент Украины дает интервью CNN и Reuters. Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в ставке верховного главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти не спать.

Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!

Мы точно знаем к чему стремимся. Мы непременно выстоим и отстроим нашу любую Украину", – заявил руководитель ОП.

Вчера американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине станции Starlink с доступом к спутниковому Интернету.