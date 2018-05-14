Украинская контрразведка не позволила российским спецслужбам похитить россиянина

Фото: Цензор.НЕТ

Контрразведка СБУ пресекла попытку российских спецслужб похитить с территории Украины гражданина РФ.

В 2014 году он переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, сообщает "Цензор.НЕТ".

Представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции. Их раньше осуждали за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину похитили на глазах у жены

Главарь злоумышленников за вознаграждение в размере $ 23 тыс. нанял представителей местного криминалитета. С использованием снотворных препаратов россиянина планировали переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ.

Правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попыткой вывоза россиянина.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

28-летнего мужчину в городе Вишневое Киевской области похитила девушка и двое ее товарищей. Издевательства над ним снимали на камеру. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.