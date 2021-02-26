Украиноязычных не обслуживают: женщине в салоне отказали принять ее собаку

В Киеве разворачивается языковой скандал. Женщина хотела записать собаку в груминг-салон Bruno_Groom, а ей отказали и заявили, что они принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов.

Об инциденте рассказала жительница Киева Татьяна Шкуратова на своей странице в Facebook.

Женщина заявила, что уже сообщила об этом инциденте уполномоченному по защите государственного языка и написала отзыв о груминг-салоне в Google.

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Вчера она зашла к ним специально, чтобы снять на видео их беседу. Женщина хотела, чтобы у нее были доказательства того, что ее не хотят обслуживать на украинском языке.

"Вы же писали отзыв, мы вам сказали, что принципиально не будем обслуживать вас на украинском языке", - сказали женщине.

В интервью украинскому телеканалу Татьяна рассказала, что женщина с груминг-салона приехала в Украину из России.

В Днепре в кафе Coffein работница отказалась обслуживать женщину на украинском языке. Клиентка спросила у баристы: "Чи є до кави тістечко?" В ответ услышала: "Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр российский город был всегда". Посетительница обратилась по этому поводу к уполномоченному по защите государственного языка.