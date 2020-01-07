Украинок освободили из секс-рабства

Испанская полиция освободила украинок. Фото: РБК

В Испании пять гражданок Украины и России освободили из сексуального рабства.

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, которая принуждала иностранок к проституции, сообщает "Сегодня".

Правоохранители провели в Андалусии спецоперацию. Задержали шестерых подозреваемых и освободили женщин.

Преступники заманивали своих жертв в интернете с помощью предложений о работе. Обещали высокооплачиваемую работу хостесс в ресторанах или танцовщицами на дискотеках.

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В Испании женщин заставляли заниматься проституцией в одном из клубов в населенном пункте Мотриль. Хозяйку клуба арестовали.

В Киеве правоохранители разоблачили подпольный бордель. Организаторами "бизнеса" оказались жители Киевской области: 29-летняя женщина и ее 19-летний сожитель, пишет пресс служба полиции Киева.