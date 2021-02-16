Украинец в Венгрии устроил безумные гонки с полицейскими

В Венгрии 32-летний украинец на грузовике у австрийской границы сумел в минуту совершить сразу 3 нарушения и скрыться с места аварии.

Инцидент произошел 13 февраля. Водитель 24-тонного грузовика с венгерскими номерными знаками ехал в город Сомбатхей, но на пути в селе Чепреги проехал через мост с ограничением веса 16 т, пишет Mukachevo.net. Далее погнул указатель и наконец врезался в фонарный бетонный столб. Сооружение упало и разбилось на куски.

Водителя это не остановило и он двинулся дальше. Задержали его только в 10 км. Правоохранители проверили украинца на содержание алкоголя в крови. Тест оказался положительным.

Фото: mukachevo.net

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"Полиции пришлось применять спецсредства, чтобы остановить водителя грузовика. Преследовали его 3 полицейские машины, а одна остановилась сразу перед нами. Только после этого водитель остановил автомобиль", - рассказал очевидец.

Нарушителя лишили водительского удостоверения и привлекли к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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