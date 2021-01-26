В Польше украинец голышом прощался с работой: фото курьеза

Под городом Вроцлав в Польше сфотографировали голого мужчину, который пришел ночью к фабрике LG. Он стоял напротив въезда на территорию и показывал средние пальцы на обеих руках.

Мужчина приехал в Польшу на заработки из Украины, пишет Gazeta Wrocławska. Таким жестом он решил попрощаться с адской работой на фабрике.

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Автор: gazetawroclawska.pl Таким жестом он решил попрощаться с адской работой на фабрике

Известно, что украинец устроился через компанию-посредника, однако тяжелые условия работы заставили его бросить все.

Другие работники фабрики утверждают, что подобные инциденты случались и раньше - на территории фабрики или рядом работники бегали голышом. На производстве работает много иностранцев - не только из Украины, но и из Азии.

"Работают тяжело, по много часов, недосыпают и мало общаются с другими людьми - это доводит их до физического и психического истощения", - говорится в сообщении.

Когда мужчины заметили, сразу же вызвали "скорую", ведь на улице очень холодно для такого "дресс-кода". Правда, не исключено, что он разогрелся алкоголем перед прогулкой.

Представитель фирмы-посредника, которая устроила украинца на работу на фабрике, заявляет, что на момент инцидента мужчина уже не был работником предприятия. Она добавила, что украинец действительно мог быть расстроен, но, скорее, потерей работы, а не усталостью через тяжелый труд.

В городе Вронки на Западе Польши 21-летний украинец на легковушке протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток могил. Мужчина ехал на Volkswagen Passat, не справился с управлением и врезался в забор кладбища. Протаранив его, автомобиль въехал на территорию захоронений и повредил 9 надгробий.