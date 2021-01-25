Пьяный украинец в Польше на авто разнес кладбище

В городе Вронки на Западе Польши 21-летний украинец на легковушке протаранил ограждение местного кладбища и снес десяток могил.

Мужчина ехал на Volkswagen Passat, не справился с управлением и врезался в забор кладбища. Протаранив его, автомобиль въехал на территорию захоронений и повредил 9 надгробий, сообщила полиция в Шамотулах, Великопольское воеводство, в Facebook.

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Фото: facebook.com/Komenda-Powiatowa-Policji-w-Szamotułach

Тест на алкоголь показал, что украинец за рулем находился в нетрезвом состоянии. В его организме обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Мужчину задержали, а машину конфисковали. Местная полиция занимается расследованием дела.

В польском городе Ополе в страшной аварии погиб 18-летний украинец. Мужчина родом из села Уладовка Винницкой области. На момент ДТП в машине были еще трое украинцев.