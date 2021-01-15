Автомобиль протаранили намеренно: в Польше погиб 18-летний украинец

Друг погибшего Иван, работавший в Польше вместе с ним, подозревает, что авария - месть поляков за ссору, которая произошла незадолго до трагедии Фото: 33kanal.com

В польском городе Ополе в страшной аварии погиб 18-летний украинец. Мужчина родом из села Уладовка Винницкой области. На момент ДТП в машине были еще трое украинский.

Трагедия произошла 8 января, а мать погибшего мужчины до сих пор ждет его тело для захоронения, пишет "33-й. Новости". Это трудно сделать из-за карантина.

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Друг погибшего Иван, работавший в Польше вместе с ним, подозревает, что авария - месть поляков за ссору, которая произошла незадолго до трагедии.

Погибшего мужчину звали Александр. В Польшу на заработки он уехал, как только ему исполнилось 18, чтобы помочь матери. Там Александр занимался обработкой металла, а по возвращению в Украину мечтал начать собственное дело.

"Всегда был спокойный и толерантный по отношению к другим. В этот же вечер после работы прощались с коллегами. По дороге домой заехали в магазин. И тут началось. Сумасшедший поляк начал оскорблять и унижать Сашу, ибо тот украинец. Но когда Саша начал защищать свое достоинство и своей страны, между ними возник спор, который едва не перерос в драку", - рассказывает друг погибшего Иван.

После конфликта поляк помчался на своей машине за украинцами, и в нескольких метрах от магазина на большой скорости влетел в их авто.

Отмечается, что двое сидящих сзади в салоне, пострадали больше всего - Александр потерял сознание.

На место аварии приехала "скорая", полиция и спасатели. Мужчину доставили в больницу в Ополе. Сразу сделали сложную операцию, у него было внутреннее кровотечение.

Врачи говорили, что шансы выжить у Александра есть, однако со 2-й комы он так и не вышел.

На юге Польши украинка не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10 автомобилей. Авария произошла вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова.