В Польше украинка разгромила десять автомобилей в ДТП

Дорожная авария произошла вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства. Фото: Reuters

На юге Польши украинка не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10 автомобилей.

Авария произошла вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова. Об этом сообщает Interia.pl.

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"Гражданка Украины, которая управляла автомобилем BMW, потеряла контроль над транспортным средством. Она не смогла затормозить и въехал между двумя полосами движения, повредив свой и еще девять автомобилей", - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадавших нет, но образовалась большая пробка.

Как отмечается, на момент аварии гражданка Украины была трезвой.

В воскресенье, 3 января, в Фастове Киевской области пьяный водитель BMW вылетел с дороги и врезался в жилой дом. Автопроисшествие произошло на ул. Куйбышева.