Украинец в Польше сорвался с12-го этажа

Мужчина был на 12-м этаже и упал на 11-й. В результате падения он получил травму головы и потерял сознание Фото: pixabay.com

В Польше в городе Катовице Силезского воеводства, 55-летний украинец, который работал на строительстве 100-метрового здания, сорвался со строительных подмосток.

Инцидент произошел на стройплощадке небоскреба Global Office Park, где работник сорвался со строительных конструкций строящегося офисного здания, пишет Dziennik Zachodni. Мужчина был на 12-м этаже и упал на 11-й. В результате падения он получил травму головы и потерял сознание.

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Пожарная машина, которая приехала спасать украинском, не смогла подъехать к нему близко, чтобы снять со здания лестницой. Тогда пожарные начали оказывать мужчине доврачебную помощь наверху.

Чтобы спасти мужчину, пришлось вызвать специализированную высотно-спасательную группу из города Радзёнкув. Им удалось спустить пострадавшего с помощью строительного крана. Вся операция по спасению длилась около двух часов. Украинца доставили в тяжелом состоянии в больницу города Сосновец.

В польском Хочишеве в Любуском воеводстве 52-летний украинец погиб на железнодорожном переезде. Он за рулем грузовика TIR выехал на рельсы прямо перед поездом.