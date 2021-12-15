Украинец в Польше перевозил группу нелегалов в Германию

В польском городе Нова-Суль 30-летний украинец перевозил в своем авто шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.
Все нелегально находились в стране и направлялись в границу с Германией, пишет Polska Agencja Prasowa.
Мигрантов обнаружили во время ночной проверки автомобиля Volkswagen. В транспорте было семь мигрантов в возрасте от 23 до 27 лет.
Украинца задержали и предъявили обвинения – организация незаконного пересечения границы для других людей".
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"За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет заключения", - сказал пресс-секретарь полиции.
Мигрантов передадут пограничникам, которые решат их дальнейшую судьбу.
31 октября за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси задержали четырех человек. Среди них также был один украинец. Задержали украинца в городе Бельск-Подляский. В его автомобиле Toyota были три курда.
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