Украинец в Польше перевозил группу нелегалов в Германию

Украинцу грозит восемь лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

В польском городе Нова-Суль 30-летний украинец перевозил в своем авто шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.

Все нелегально находились в стране и направлялись в границу с Германией, пишет Polska Agencja Prasowa.

Мигрантов обнаружили во время ночной проверки автомобиля Volkswagen. В транспорте было семь мигрантов в возрасте от 23 до 27 лет.

Украинца задержали и предъявили обвинения – организация незаконного пересечения границы для других людей".

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"За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет заключения", - сказал пресс-секретарь полиции.

Мигрантов передадут пограничникам, которые решат их дальнейшую судьбу.

31 октября за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси задержали четырех человек. Среди них также был один украинец. Задержали украинца в городе Бельск-Подляский. В его автомобиле Toyota были три курда.