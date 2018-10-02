Украинец с топором напал на людей в Польше

В Польше 35-летний украинец с топором напал на прохожих.
Происшествие случилось 1 октября днем на одной из центральных улиц города городе Собене-Езеры Мазовецкого воеводства, сообщает RMF24.
Пострадали три человека, двое из них госпитализированы. После оказания медицинской помощи всех отпустили домой.
Украинца задержали, вскоре ему будет предъявлено обвинение и изберут меру пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина бросил гранату в дом должника
У нападающего взяли кровь, чтобы проверить, находился ли он под действием наркотических или психотропных веществ во время нападения.
В польском городе Згеж группа украинцев и грузин напала на полицейских в штатском. Чтобы утихомирить нарушителей полицейские открыли огонь.
Комментарии