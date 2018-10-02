Мужчина бросил гранату в дом должника

В одном из дворов села Капуловка Никопольского района Днепропетровской области возле дома взорвалась граната.

Выяснилось, что накануне сын хозяев имел конфликт со своим знакомым из-за денежного долга, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Полицейские установили личность 27-летнего никополянина, которого заподозрили в преступлении. Мужчина сообщил правоохранителям, что боеприпас он нашел в лесополосе. Конфликт между мужчинами произошел из-за долга", - говорят в полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua В одном из дворов села Капуловка Никопольского района Днепропетровской области возле дома взорвалась граната

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Автор: dp.npu.gov.ua В одном из дворов села Капуловка Никопольского района Днепропетровской области возле дома взорвалась граната

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

На ул. Регенераторной в Киеве мужчина положил под авто неизвестный предмет. Через секунду раздался взрыв и авто загорелось. Во время обыска у подозреваемого обнаружили боевую гранату РГД и пистолет.