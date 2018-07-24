Украинец погиб в грузинских горах

Двое украинских туристов пропали в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Фото: nv.ua

В Грузии в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии погиб украинский турист.

Спасатели пытаются спустить тело с горы. Второго туриста удалось эвакуировать, - пишет "Грузія Онлайн"

Двое украинских туристов пропали в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Спасатели установили их местоположение, однако из-за плохих погодных условий и сложного рельефа к ним было сложно добраться.

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В горах идет снегопад, стоит туман и сильный ветер, что делает невозможным работу спасательного вертолета. Также есть угроза схода лавин.

Восстановить операцию по спуску тела украинца планировали утром, 24 июля.

Британский турист, 18 лет, делал селфи и упал со скалы неподалеку от австралийского мыса Соландер. Спасти парня не удалось.